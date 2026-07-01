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RIÑA

Riña entre equipos de futbol termina con intervención policial en la Unidad Deportiva San Antonio | VIDEO

El torneo era “por la paz”, pero terminó en una batalla campal.

REDACCIÓN WEB
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La mañana de este martes se registró una riña entre integrantes de equipos de futbol que participaban en un torneo realizado en la Unidad Deportiva San Antonio, lo que provocó la intervención de elementos de la Policía Estatal.

De acuerdo con los primeros datos, el altercado ocurrió durante un torneo denominado “por la paz”, en el que participarían equipos relacionados con anexos o centros de rehabilitación.

Lo que inició como una actividad deportiva terminó en una batalla campal entre varios de los asistentes, por lo que fue necesaria la presencia de agentes estatales para controlar la situación.

En un video difundido sobre los hechos, se observa a un grupo numeroso de personas en la unidad deportiva, mientras elementos policiacos intervienen para separar y someter a algunos de los involucrados.

La riña fue controlada por la Policía Estatal; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente si hubo personas detenidas o lesionadas.


El caso generó señalamientos debido a que en el video también se observa el momento en que un elemento de la corporación agrede físicamente a un joven que aparentemente ya se encontraba sometido.


Hasta ahora, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido ni sobre la actuación del agente señalado en las imágenes.


Se espera que en las próximas horas la corporación correspondiente informe si se iniciará alguna revisión interna por el uso de la fuerza durante la intervención.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Riña Policia Estatal equipos, personas, Unidad, observa

               

                
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