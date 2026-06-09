Riña entre familiares termina con un hombre apuñalado en Cuencamé

Un hombre resultó gravemente lesionado tras ser atacado con un arma blanca durante una discusión ocurrida en la localidad La Fe, perteneciente al municipio de Cuencamé.

Los hechos salieron a relucir durante los primeros minutos de este martes, cuando personal investigador acudió al Hospital Regional de Cuencamé tras recibir el reporte del ingreso de una persona herida por arma blanca.

En el área de atención médica fue localizado Antoni Díaz Valenzuela, de 48 años de edad, quien presentaba una lesión de consideración y recibía los primeros auxilios por parte del personal médico.

De acuerdo con lo manifestado por el afectado, la agresión ocurrió alrededor de las 23:00 horas del lunes, cuando se encontraba en su domicilio conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas con su cuñado.

Según su versión, en determinado momento comenzó una discusión entre ambos, la cual fue subiendo de tono hasta que el presunto agresor sacó una navaja y lo atacó.

La lesión fue ocasionada en la región lumbar del lado izquierdo, provocándole una herida profunda que requirió atención médica especializada de manera urgente.

Tras la agresión, el señalado abandonó el lugar con rumbo desconocido, mientras que el lesionado fue trasladado al Hospital Regional de Cuencamé para recibir atención inicial.

Debido a la gravedad de la herida, los médicos determinaron su traslado a una unidad médica de Gómez Palacio, en tanto las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y localizar al presunto responsable.