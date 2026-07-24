Riña entre hermanos deja a un hombre lesionado con arma blanca en Durango

Un hombre resultó lesionado con un arma blanca luego de una riña familiar ocurrida en la ciudad de Durango. Tras la agresión, acudió por sus propios medios a la Clínica 49 del IMSS para recibir atención médica.

El lesionado fue identificado como Juan Pacheco Flores, de 36 años de edad, quien ingresó al área de consulta con dos heridas en el brazo derecho, una de aproximadamente un centímetro y otra de cuatro centímetros de longitud, provocadas por un objeto punzocortante.

De acuerdo con la información obtenida por este medio de comunicación, las lesiones fueron ocasionadas durante una discusión con su propio hermano, quien presuntamente lo agredió con un arma blanca en el transcurso de la riña.

Tras recibir el reporte del C5, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron a la Clínica 49, ubicada sobre el bulevar Hermilio Galindo, para tomar conocimiento del ingreso del paciente y recabar la información correspondiente.

En el hospital fueron atendidos por el médico tratante del lesionado, quien informó que las heridas no ponían en riesgo su vida y que, una vez realizadas las curaciones necesarias, el paciente fue dado de alta alrededor de las 10:30 horas.

Las autoridades integraron el reporte correspondiente para dar seguimiento al caso y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión, así como la posible responsabilidad del presunto atacante.

La Fiscalía General del Estado de Durango continuará con las investigaciones para determinar el origen del conflicto familiar y definir las acciones legales que correspondan conforme avance la carpeta de investigación.