Riña entre internos en penal de Culiacán deja siete muertos

Fuerzas federales reforzaron la seguridad externa, luego de que se reportara una riña colectiva entre internos en el centro penitenciario de Culiacán, tras la cual se informó que siete de los participantes perdieron la vida y aún se desconoce el número de lesionados.

Un primer reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue en el sentido que se había registrado una riña en el reclusorio de Culiacán, situación que se había controlado pero se encontraban personas muertas, sin establecer la cifra.

Discusión entre internos

La información que circula señala que muy temprano inició una discusión entre internos en uno de los módulos, misma que subió de tono y desencadenó una agresión, en la que salieron a relucir instrumentos punzocortantes de fabricación artesanal.

El personal del Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios se encuentran realizando una inspección en el interior, en busca de armas o instrumentos punzocortantes, además de que el personal de la Fiscalía General del Estado ya fue notificado sobre los siete internos que resultaron muertos.

Autoridades habían acordado nuevas medidas de seguridad

Hace siete días se informó que se habían tomado medidas extras de seguridad e incluso el secretario de Seguridad Pública del Estado, Shinue Tellez López, realizó un recorrido por el exterior del penal para detectar posibles puntos vulnerables.