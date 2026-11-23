Una riña entre integrantes de una familia que se encontraban bajo los efectos del alcohol terminó con una persona lesionada con arma blanca en el cuello, durante la tarde del domingo 22 de noviembre, en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, de la ciudad de Durango.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 18:30 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Emiliano Zapata, casi esquina con Porfirio Díaz, donde una discusión entre familiares comenzó a subir de tono hasta convertirse en una agresión física.

Fue José quien solicitó la intervención de las autoridades, al señalar que sus tíos se encontraban peleando entre ellos y que ambos estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas, situación que había provocado un conflicto dentro del entorno familiar.

Durante la llamada de emergencia, el reportante explicó que la confrontación había involucrado a más personas, quienes comenzaron a intervenir en el problema, lo que complicó la situación y derivó en una agresión con arma blanca.

En medio del enfrentamiento, una persona fue lesionada con una navaja a la altura del cuello, por lo que comenzó a presentar sangrado, circunstancia que generó preocupación entre los presentes y motivó la solicitud de auxilio a través del número de emergencias 911.

El incidente fue reportado en el inmueble marcado con el número 602 de la calle Emiliano Zapata, donde se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad y de personal de auxilio para atender a la persona herida y controlar la riña entre los familiares.