Riña entre vecinos termina con hombre herido por arma blanca en la colonia Paraíso

Un hombre terminó en la sala de urgencias de la Cruz Roja luego de ser lesionado con una navaja durante una riña registrada la noche de este domingo en la colonia Paraíso de la ciudad de Durango.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 cerca de las 20:30 horas, indicando que una persona había sido atacada con un arma blanca en la cabeza y la frente sobre la calle José Ignacio Castro Carrillo, casi esquina con Topacio.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad se trasladaron inicialmente al lugar señalado, aunque posteriormente confirmaron que el lesionado ya había sido llevado a recibir atención médica a la clínica de la Cruz Roja Mexicana.

En el nosocomio fue identificado como Conrado Alfredo Barrios Leal, de 31 años de edad, con domicilio en la colonia Ampliación Las Rosas, quien presentaba una herida cortante superficial de aproximadamente cinco centímetros en la región parietal derecha.

De acuerdo con la versión proporcionada por el afectado a las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando salió de su domicilio en compañía de su esposa con dirección a una tienda cercana.

Sin embargo, en el trayecto se encontraron con un vecino al que únicamente identificó con el apodo de “Huguin”, con quien presuntamente mantiene viejos problemas vecinales, situación que derivó en una discusión verbal.

La confrontación subió de tono hasta llegar a los golpes y, según el señalamiento del lesionado, el presunto agresor sacó de entre sus ropas una navaja con la que logró herirlo en la cabeza para después escapar con rumbo desconocido.

Familiares del afectado solicitaron apoyo al número de emergencias y minutos más tarde arribó una ambulancia que lo trasladó a la Cruz Roja, donde fue reportado con estado de salud estable mientras las autoridades ya investigan el paradero del presunto responsable.