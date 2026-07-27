Riña familiar en Ceballos termina con hombre apuñalado; presunto agresor fue detenido

Un hombre resultó lesionado con un arma blanca durante una riña registrada en los primeros minutos de este lunes en la localidad de Ceballos, municipio de Mapimí. El presunto responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal y quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

El reporte fue recibido alrededor de las 02:00 horas, cuando corporaciones de seguridad fueron alertadas sobre una persona herida en el cruce de las calles Boca Negra y Juan Bautista. Al arribar al sitio, localizaron a Luis Fernando Rodríguez Rodríguez, quien era atendido por personal de Protección Civil.

Los paramédicos trasladaron al lesionado a un consultorio particular, donde se determinó que, debido a la gravedad de las heridas, era necesario enviarlo a un hospital de Gómez Palacio para una valoración médica especializada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Luis Fernando presentaba una herida punzocortante en el lado izquierdo del pecho, así como otra lesión en el antebrazo derecho, provocadas con un arma blanca durante la confrontación.

Las indagatorias establecen que los hechos ocurrieron pasada la medianoche, cuando el ahora lesionado discutía con su pareja, identificada como Deyra Lizeth, de 29 años. Presuntamente, durante la discusión, el hombre comenzó a agredirla física y verbalmente.

Ante la situación, la mujer pidió ayuda a un primo suyo, identificado como Josuel Gabriel, de 22 años. Al llegar al domicilio, ambos hombres se enfrentaron a golpes y, según los datos obtenidos, el joven sacó una navaja con la que lesionó a Luis Fernando.

Elementos de la Policía Municipal de Ceballos lograron detener al presunto agresor en el lugar de los hechos y lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Única de Mapimí, autoridad que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Será la Fiscalía General del Estado de Durango la encargada de determinar las circunstancias en que ocurrió la riña y definir la situación legal del detenido, además de dar seguimiento a la evolución médica del lesionado.