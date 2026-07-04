Riña por el Mundial termina con dos detenidos en cantina en la Zona Centro de Durango

Una discusión relacionada con el Mundial de futbol terminó en una riña dentro de una cantina de la ciudad de Nuevo Ideal, donde dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal que participan en el Operativo Dragón y puestos a disposición del Juez Cívico.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, el incidente se registró tras un llamado al número de emergencias 911 que alertó sobre una pelea al interior del bar “618”, ubicado en la zona centro de la cabecera municipal. Al arribar al lugar, los policías del Mando Coordinado encontraron a dos hombres enfrentándose físicamente, mientras el encargado del establecimiento y varios testigos intentaban, sin éxito, separarlos.

Los detenidos fueron identificados como Luis, de 39 años, vecino de la colonia Revolucionaria, y Moisés, de 27 años, con domicilio en la colonia San Isidro, ambos de Nuevo Ideal. Según el informe oficial, después de permanecer varias horas consumiendo bebidas alcohólicas, comenzaron una discusión relacionada con el Mundial de futbol, que escaló hasta los golpes.

Tras controlar la situación, los oficiales trasladaron a ambos al Centro de Detención Temporal para que el Juez Cívico determine la sanción correspondiente.