Riña tras fiesta de XV años en Gómez Palacio deja dos heridos de bala y uno por arma blanca

Una pelea campal registrada al terminar una fiesta de XV años dejó cuatro personas lesionadas, dos de ellas por disparos de arma de fuego y otra con una herida de arma blanca, durante la madrugada de este lunes en la colonia Fidel Velázquez, de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:30 horas, cuando los involucrados se encontraban en las inmediaciones de la calle 32 y Fernando Amilpa, luego de que había concluido una celebración realizada en el andador 34, cerca del andador 31.

Según la información recopilada, en determinado momento comenzó una riña entre varias personas. Entre los participantes, los afectados dijeron reconocer a un sujeto apodado “El Pan”, con quien presuntamente comenzaron a intercambiar golpes.

En medio de la pelea, otro hombre, cuya identidad desconocen los lesionados, sacó una pistola de entre sus ropas y realizó varias detonaciones contra quienes se encontraban en el lugar. Posteriormente, el agresor escapó y hasta el momento se desconoce su paradero.

Gilberto Emiliano Méndez Carrizales, de 18 años, resultó con heridas de bala que afectaron la mano y muñeca izquierdas, además del muslo izquierdo; mientras que Juan Enrique González Rojas, de 41 años, sufrió una lesión por proyectil en el dedo meñique de la mano izquierda.

También resultaron lesionados Carmelo Ibarra Beltrán, de 49 años, quien presentó diversos golpes, así como Gael Alfredo Ibarra Pérez, de 21, quien sufrió una herida cortante producida por arma blanca en el hombro derecho.

Gilberto Emiliano y Carmelo fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica, mientras que Gael Alfredo y Juan Enrique ingresaron a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades comenzaron con las indagatorias para establecer cómo inició la pelea e identificar al hombre que realizó los disparos, así como determinar la participación del resto de los involucrados en la riña.