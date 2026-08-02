Rinden homenaje a Juan Lira Bracho con develación de placa conmemorativa

Con motivo del 40 aniversario luctuoso de Juan Lira Bracho, familiares, amigos y músicos se reunieron este domingo en el templo de Santa Cecilia, patrona de los músicos, para rendir homenaje a quien fuera reconocido tanto por su trayectoria artística como por su labor social, mediante la develación de una placa conmemorativa que quedó instalada al exterior del recinto religioso.

Al acto acudieron sus hijos, nietos y demás familiares cercanos, así como amigos que compartieron con él distintas etapas de su vida. Entre los asistentes también estuvieron varios de los músicos que formaron parte de las agrupaciones en las que participó, entre ellas Los Mustang de Durango, recordando la faceta artística de quien además de dirigente social fue baterista y dedicó gran parte de su vida a la música.

Previo a la develación de la placa, los músicos presentes, quienes al igual que los familiares portaban una rosa blanca como distintivo, interpretaron algunos temas del repertorio de Los Mustang de Durango, en un momento cargado de nostalgia y significado . Posteriormente se llevó a cabo la ceremonia para descubrir la placa conmemorativa.

UN PERSONAJE INOLVIDABLE

Durante el evento, María Teresa Lira, hija de Juan Lira Bracho, dirigió un mensaje a los asistentes en el que recordó a su padre como un gran músico, pero también como un luchador social que siempre buscó ayudar a los demás.

Destacó que impulsó la defensa de los trabajadores y de los propios músicos, al conocer de primera mano las necesidades del gremio. Recordó además que quienes lo conocieron continúan recordándolo con cariño, especialmente los habitantes de la colonia Juan Lira, asentamiento que lleva su nombre como homenaje póstumo a su legado.

Explicó que, de igual manera, la principal vialidad donde se ubica el templo, la calle 6 de Abril, lleva ese nombre en memoria de la fecha de su fallecimiento , como un recordatorio permanente de quien dejó huella en la vida social y cultural de Durango.

María Teresa Lira expresó que el deseo de la familia es que Juan Lira Bracho siga siendo recordado como una persona solidaria, comprometida con las causas sociales y siempre dispuesta a ayudar a quienes más lo necesitaban.

RECORDADO POR LA SOCIEDAD

Asimismo, explicó que el texto inscrito en la placa fue elaborado a partir de los recuerdos y testimonios compartidos por vecinos de la colonia Juan Lira, quienes aportaron las palabras con las que mejor describen su legado. Entre las frases que quedaron plasmadas destaca que fue “líder en la lucha por mejores condiciones de vida para todos los duranguenses” , como reflejo del reconocimiento que aún conserva entre quienes convivieron con él.

Así, cuatro décadas después, la memoria de Juan Lira Bracho continúa vigente a través de la colonia que lleva su nombre y de los homenajes y anécdotas que reconocen su legado.