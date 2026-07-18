Rinden protesta 107 jóvenes que realizarán el Servicio Militar en Durango

Un total de 107 jóvenes rindieron protesta de Bandera como parte de su incorporación al segundo escalón de adiestramiento del Servicio Militar Nacional durante este 2026.

La ceremonia se realizó el viernes 17 de julio en la explanada de las instalaciones del 62 Batallón de Infantería, ubicadas en la localidad Cinco de Mayo, en el municipio de Durango.

Los participantes realizarán el Servicio Militar Nacional bajo la modalidad de encuadrados, que contempla su permanencia temporal en instalaciones militares para recibir preparación y capacitación por parte del Ejército Mexicano.

Recibirán adiestramiento militar

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, durante este periodo los conscriptos recibirán conocimientos básicos de adiestramiento y desarrollarán habilidades relacionadas con la disciplina y la adaptación a la vida militar.

La preparación también contempla actividades orientadas a fomentar el respeto a los símbolos patrios, los valores cívicos y el cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas.

Durante la ceremonia, los 107 jóvenes realizaron el juramento de lealtad a la Bandera y fueron exhortados a cumplir con las obligaciones correspondientes al Servicio Militar Nacional.

El acto fue encabezado por el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Javier Guzmán Alvarado, acompañado por autoridades civiles y militares.

La Defensa señaló que la protesta de Bandera representa uno de los actos centrales dentro de la formación de los conscriptos, al formalizar el compromiso que asumirán durante su estancia en las filas del Ejército Mexicano.