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Río Roma regresa a Durango: ¿cuándo y dónde? Esto es lo que sabemos

Su visita llegará en el marco de su nuevo tour.

Río Roma regresa a Durango: ¿cuándo y dónde? Esto es lo que sabemos

Río Roma regresa a Durango: ¿cuándo y dónde? Esto es lo que sabemos

DANIELA ALMAGUER
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El romanticismo de Río Roma vuelve a Durango, con una presentación donde el dúo integrado por los hermanos José Luis y Raúl Ortega, tendrá una participación especial como padrino de un nuevo festival

Se trata del festival “Lerdo Suena y Suena Bien”, una celebración musical que formará parte de los festejos por el 132 aniversario de la ciudad.

La noticia fue anunciada por los propios artistas a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que se dijeron felices de formar parte de esta primera edición del encuentro musical e invitaron al público a acompañarlos el próximo 12 de noviembre a las 20:00 horas. Además, adelantaron que su visita llegará en el marco de su nuevo tour, con el que continúan llevando sus canciones a distintos escenarios.

¿DÓNDE SERÁ?

El concierto tendrá como escenario El Avión de Lerdo, también conocido como el Avión de Sarabia y se espera que el espectáculo reúna algunos de los temas más conocidos de su trayectoria, entre ellos “Mi persona favorita”, “Me cambiaste la vida” y “Todavía no te olvido”, canciones que se han convertido en referentes de su propuesta dentro del pop romántico en español.

Con sus melodías dedicadas al amor, el desamor y las historias de pareja, Río Roma prepara así un nuevo encuentro con el público de Durango, esta vez como invitado especial y padrino de un festival que busca sumar música a la celebración de Ciudad Lerdo.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Río Roma festival, Roma, nuevo, especial

               

                
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