Roba celular de una tienda en Durango, lo deja encargado en otro negocio y termina bajo arresto

Un hombre fue detenido durante la tarde del lunes 12 de octubre, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de ser señalado por el presunto robo de un teléfono celular del interior de un establecimiento comercial, hecho que quedó registrado en cámaras de videovigilancia.

La intervención de las autoridades se registró aproximadamente a las 16:00 horas, en las inmediaciones del excampo deportivo, cerca de las calles Alamedas y Dolores del Río, donde se solicitó la presencia de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP).

Al llegar al lugar, los agentes municipales se entrevistaron con el reportante, identificado como José, encargado de una frutería, quien les entregó a un hombre señalado por haber sustraído horas antes un teléfono celular del interior de una tienda.

De acuerdo con la información recabada, el presunto responsable había sido identificado mediante las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió reconocerlo y posteriormente localizarlo en la zona.

El señalado se identificó como José María, de 62 años de edad, con domicilio en el barrio de Analco, quien al ser cuestionado manifestó que podía devolver el aparato, ya que lo había dejado encargado en un negocio ubicado sobre la calle Victoria, entre Negrete y 20 de Noviembre.

Ante esta situación, los policías se comunicaron con la parte afectada, quien solicitó que acudieran al establecimiento señalado para recuperar el teléfono. En el lugar se entrevistaron con Silvia, de 49 años, propietaria de un local de películas, quien accedió a entregar el dispositivo después de conocer lo sucedido.