Roban 100 mil pesos de la caja fuerte en restaurante de comida rápida en Durango

Un cuantioso robo fue descubierto la mañana de este lunes en un establecimiento ubicado sobre el bulevar Domingo Arrieta, en la colonia Juan de la Barrera, luego de que los responsables presuntamente ingresaran por una ventana forzada y se apoderaran de dinero en efectivo.

El reporte fue recibido alrededor de las 7:45 horas, cuando un empleado llegó al negocio KFC para iniciar sus labores y observó que una de las ventanas presentaba daños. Al ingresar al inmueble confirmó que había ocurrido un robo, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias.

De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes lograron acceder al establecimiento y abrir la caja fuerte, de donde sustrajeron aproximadamente 100 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras personal especializado inició las diligencias para la búsqueda de indicios que permitan identificar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Durango será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo y dar con el paradero de quienes participaron en este atraco.