Roban 2 viviendas en distintos puntos de la ciudad de Durango

Dos domicilios fueron blanco de robo en diferentes sectores de Durango durante la noche del miércoles, de acuerdo con reportes atendidos por corporaciones de seguridad.

El primer caso se registró en la colonia Carlos Herrera, donde los propietarios descubrieron daños en ventanas y el faltante de cableado, un tanque de gas y otros objetos. Además, reportaron que los responsables intentaron sustraer una planta de luz.

Horas más tarde, en una vivienda deshabitada de la colonia Niños Héroes de Chapultepec, el propietario detectó puertas forzadas y ventanas abiertas al acudir a revisar el inmueble. En ambos casos, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el monto de lo robado y dar con los responsables.