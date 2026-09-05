Roban 20 mil pesos y un celular tras dar cristalazo a camioneta en la Francisco Zarco

Un cristalazo a una camioneta estacionada en calles de la colonia Francisco Zarco, en la ciudad de Durango, dejó como saldo el robo de una bolsa de mano que contenía 20 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 17:00 horas del viernes 4 de septiembre, cuando una mujer identificada como Maricruz solicitó la presencia de las autoridades tras descubrir los daños y el faltante.

De acuerdo con la información proporcionada, la camioneta, de color blanco, había sido dejada estacionada sobre la calle República de Colombia, cerca del cruce con República de Perú.

Al regresar al vehículo, la propietaria se percató de que uno de los cristales había sido quebrado, por lo que de inmediato revisó el interior para conocer si los responsables se habían llevado alguna pertenencia.

Fue entonces cuando descubrió que faltaba una bolsa de mano, en cuyo interior, según manifestó, llevaba aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de un teléfono celular.

Hasta el momento se desconoce la identidad de quien o quienes cometieron el robo, así como la forma en la que huyeron después de apoderarse de los objetos.

El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado de Durango para que se tome conocimiento de los daños y del robo, además de iniciar las investigaciones que permitan dar con los responsables.