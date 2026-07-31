Roban 22 mil pesos y varios artículos más, en vivienda de unidad habitacional Bello Atardecer

Un cuantioso robo fue descubierto la tarde del jueves en una vivienda de la unidad habitacional Bello Atardecer, en la ciudad de Durango, luego de que el propietario regresó a su domicilio y encontró que personas desconocidas habían ingresado para apoderarse de dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

El afectado relató que llegó a su casa alrededor de las 19:45 horas y de inmediato notó que algo no estaba bien. Al revisar el inmueble, confirmó que los ladrones habían entrado y se habían llevado varias pertenencias, por lo que solicitó apoyo a través del número de emergencias.

De acuerdo con la información proporcionada, los responsables ingresaron por la parte trasera del patio, aprovechando un punto vulnerable de la vivienda para acceder sin ser detectados. Una vez en el interior, recorrieron las habitaciones en busca de objetos de valor.

Entre lo robado se encuentra un proyector, una consola de videojuegos y 22 mil pesos en efectivo, lo que representa una pérdida económica considerable para la familia afectada.

El robo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle De la Plata, entre Del Crepúsculo, donde vecinos señalaron no haber observado movimientos extraños durante el tiempo en que se habría cometido el ilícito.

Tras el reporte, policías acudieron al lugar para recabar información sobre lo sucedido e iniciar las primeras indagatorias, además de revisar las posibles rutas utilizadas por quienes cometieron el robo para escapar con el botín.

El caso ya es investigado con el propósito de identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.