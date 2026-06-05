Roban 25 mil pesos de herramienta y material de construcción en obra de Lomas del Parque

Una obra en construcción ubicada en el fraccionamiento Lomas del Parque fue objeto de un robo, luego de que personas desconocidas ingresaran al inmueble y sustrajeran diversa herramienta y materiales utilizados en los trabajos de edificación.

El reporte fue realizado la mañana de este jueves por el encargado de la construcción, quien informó a las autoridades que al llegar al sitio encontró daños en una de las puertas y detectó el faltante de varios objetos con un valor aproximado de 25 mil pesos.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al domicilio ubicado sobre Paseo del Saltito, donde se entrevistaron con Julio César "N", de 28 años de edad, responsable de la obra.

El afectado relató que el miércoles concluyeron las labores alrededor de las 17:00 horas y dejaron el lugar debidamente asegurado. Sin embargo, al regresar, cerca de las 08:00 horas del día siguiente, junto con otros trabajadores, descubrieron que la puerta principal estaba abierta y que el acceso a la bodega había sido forzado.

Al inspeccionar el interior, confirmaron el robo de un vibrador para concreto, dos palas, dos carretillas, una extensión eléctrica, además de diversos bultos de mortero y cemento, entre otros materiales y herramientas necesarias para la construcción.

Según la información recabada, los responsables habrían ingresado durante la madrugada, aprovechando la ausencia de personal, para apoderarse de los artículos almacenados en la bodega del inmueble.

Como parte de la información aportada para la investigación, el encargado señaló que un día antes estuvieron laborando en el lugar algunas personas ajenas a la obra, contratadas para hacer trabajos de colado, situación que consideró relevante para las indagatorias, sin atribuirles responsabilidad directa en los hechos.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y orientaron al afectado para presentar la denuncia formal ante el agente del Ministerio Público, con el fin de que se integren las investigaciones correspondientes y se determine la identidad de quien o quienes resulten responsables del robo.