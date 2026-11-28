Un botín de aproximadamente 300 mil pesos en efectivo, además de teléfonos celulares, obtuvieron los responsables de un robo perpetrado en una ferretería ubicada en la Ciudad Industrial, de la capital duranguense.

El hecho delictivo quedó al descubierto alrededor de las 07:30 horas, cuando el encargado del establecimiento llegó al inmueble y se percató de que habían ingresado a robar.

El negocio afectado es la ferretería Master Max, ubicada sobre el bulevar José María Patoni, anteriormente conocido como libramiento San Ignacio, a la altura de la avenida Estaño.

El reportante, quien se identificó como José, manifestó que al ingresar al establecimiento encontró daños en una de las ventanas, por lo que dio aviso a través de los números de emergencia.

De acuerdo con lo señalado por el afectado, los responsables cortaron el perfil metálico de la ventana, lo que les permitió ingresar al inmueble y apoderarse del dinero en efectivo.

José explicó que los aproximadamente 300 mil pesos sustraídos estaban destinados al pago de la nómina de los trabajadores del establecimiento comercial.

Además del dinero, los responsables se apoderaron de teléfonos celulares, sin que en la información obtenida se precisara la cantidad de equipos sustraídos ni su valor comercial.