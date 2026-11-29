Un botín de aproximadamente 55 mil pesos en efectivo obtuvieron quienes ingresaron a robar a un establecimiento comercial ubicado en las inmediaciones del Museo Bebeleche, en la capital duranguense.

El delito fue descubierto durante la mañana de este sábado por personal del negocio, ubicado sobre el bulevar Guadiana, en el fraccionamiento Lomas del Parque.

De acuerdo con la información proporcionada a través del número de emergencias 911, el establecimiento había cerrado sus puertas aproximadamente a las 02:30 horas del mismo día.

Fue al regresar a las instalaciones cuando se percataron de que habían sido víctimas de un robo, por lo que comenzaron a revisar el inmueble.

Durante la inspección detectaron que faltaban aproximadamente 55 mil pesos en efectivo, los cuales se encontraban resguardados en una bodega del establecimiento.

El personal solicitó la presencia de elementos policiacos para informarles sobre el hurto.

En el reporte inicial no se estableció la manera en que los responsables ingresaron al inmueble ni se informó sobre la identidad de quienes perpetraron el robo.