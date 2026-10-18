Roban automóvil de reciente modelo en la Lucio Cabañas

Un automóvil de reciente modelo fue robado durante este sábado 17 de octubre, cuando se encontraba estacionado en el exterior de un domicilio de la colonia Lucio Cabañas, de la ciudad de Durango, hecho que fue reportado a las autoridades.

El reporte se recibió aproximadamente a las 12:30 horas, cuando Jesús Ramón solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad, luego de percatarse de que su vehículo ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

La unidad robada es un automóvil de la marca MG, línea MG5, modelo 2023, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, el cual se encontraba sobre la calle José Revueltas, cerca de la calle 23 de Septiembre.

Tras el reporte, se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para iniciar la búsqueda del automóvil, así como las investigaciones que permitan establecer las circunstancias del robo y dar con el paradero de la unidad, sin que hasta el momento se tenga información sobre los responsables.