Roban automóvil en estacionamiento de la Feria; familia pide ayuda para localizarlo

Una familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar un automóvil que presuntamente fue robado durante la noche del lunes 3 de agosto en el estacionamiento de las instalaciones de la Feria Nacional Durango.

Se trata de un Nissan Tsuru modelo 1994, color gris, con placas de circulación GAU-114-D del estado de Durango. De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo desapareció entre las 21:00 y las 22:30 horas.

Los propietarios pidieron compartir la fotografía para facilitar su localización. En caso de observar el automóvil, se recomienda no intervenir y comunicar de inmediato cualquier información al número de emergencias 911 o a las autoridades correspondientes.