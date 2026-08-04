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Roban automóvil en estacionamiento de la Feria; familia pide ayuda para localizarlo

Los propietarios pidieron compartir la fotografía para facilitar su localización.

Roban automóvil en estacionamiento de la Feria; familia pide ayuda para localizarlo

Roban automóvil en estacionamiento de la Feria; familia pide ayuda para localizarlo

REDACCIÓN WEB
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Una familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar un automóvil que presuntamente fue robado durante la noche del lunes 3 de agosto en el estacionamiento de las instalaciones de la Feria Nacional Durango.

Se trata de un Nissan Tsuru modelo 1994, color gris, con placas de circulación GAU-114-D del estado de Durango. De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo desapareció entre las 21:00 y las 22:30 horas.

Los propietarios pidieron compartir la fotografía para facilitar su localización. En caso de observar el automóvil, se recomienda no intervenir y comunicar de inmediato cualquier información al número de emergencias 911 o a las autoridades correspondientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Servicio Social Robo Feria Durango familia, automóvil, Durango., estacionamiento

               

                
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