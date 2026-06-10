Roban batería a camioneta, en pleno Centro de Durango

Un caso de robo de autopartes fue denunciado la noche de este martes en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que el propietario de una camioneta descubriera que desconocidos sustrajeron la batería de su unidad mientras permanecía estacionada en la vía pública.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos hacia el cruce de las calles Benito Juárez y Aquiles Serdán, donde se encontraba el afectado.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con José Luis, quien manifestó ser propietario de una camioneta de la marca Dodge, línea Durango, color guinda. Según relató, dejó el vehículo estacionado cerca de las 19:30 horas, asegurado y sin aparentes anomalías.

El denunciante explicó que al regresar aproximadamente a las 21:30 horas observó que el cofre de la unidad estaba entreabierto, situación que de inmediato llamó su atención y lo llevó a revisar el estado del vehículo.

Tras inspeccionar el compartimiento del motor, confirmó que únicamente había sido sustraído el acumulador, una batería marca LTH, sin que detectara otros daños o faltantes en ese momento.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, se desconoce quién o quiénes cometieron el robo, así como la forma en que lograron abrir el cofre para apoderarse de la pieza.

Los elementos investigadores recabaron los datos correspondientes y orientaron al afectado sobre el procedimiento legal para interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado dará seguimiento al caso con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y tratar de identificar a los responsables de este nuevo robo de autopartes registrado en la capital duranguense.