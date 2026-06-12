Roban batería de camioneta estacionada en Zona Centro de Durango

Un nuevo caso de robo de autopartes fue reportado la noche de este jueves en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde delincuentes sustrajeron la batería de una camioneta estacionada en la vía pública.

El hecho fue denunciado alrededor de las 20:00 horas sobre el bulevar Felipe Pescador, cerca del cruce con la calle Ramírez, lugar donde el propietario del vehículo descubrió los daños al regresar a su unidad.

De acuerdo con la información recabada, la víctima se percató de que personas desconocidas habían forzado la chapa de su camioneta de color gris para poder acceder al vehículo.

Tras revisar la unidad, confirmó que los responsables lograron apoderarse de la batería, causando además daños materiales derivados de la manipulación y apertura ilegal del automotor.

Elementos de seguridad fueron notificados del incidente y acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, así como recabar información que permita identificar a los responsables del robo.

Las autoridades asesoraron al afectado a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango para integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento al caso, que se suma a los reportes de robo de autopartes registrados en distintos sectores de la ciudad.