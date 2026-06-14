Justicia

ROBOS

Roban batería de su camioneta mientras cenaba en el Centro de Durango

Los hechos ocurrieron sobre la calle Victoria, casi esquina con Gómez Palacio.

Roban batería de su camioneta mientras cenaba en el Centro de Durango

Roban batería de su camioneta mientras cenaba en el Centro de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La noche de este sábado se registró un robo de autopartes en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que un hombre reportara el hurto de la batería de su camioneta mientras se encontraba cenando en un establecimiento cercano.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Victoria, casi esquina con Gómez Palacio, donde el afectado, identificado como Enrique, solicitó el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias.

De acuerdo con el reporte, el denunciante había dejado estacionada su camioneta, una de la marca Ford, línea Explorer, color guinda, para acudir a cenar.

Al regresar e intentar encender el vehículo, se percató de que este no respondía.

Tras revisar la unidad, descubrió que desconocidos habían abierto el cofre y sustraído la batería, por lo que de inmediato dio aviso a las corporaciones de seguridad.


Elementos policiacos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar la información correspondiente, además de orientar al afectado sobre el procedimiento para interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público.


Este tipo de robos continúa presentándose en la Zona Centro, principalmente en vehículos que permanecen estacionados durante largos periodos.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: robos camioneta, Zona, Centro, batería

               

                
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