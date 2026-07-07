Roban bomba de agua en primaria de Durango; delincuentes dañaron barandal para ingresar

La Escuela Primaria 17 de Julio, ubicada en la colonia Benigno Montoya, fue blanco de un robo durante las últimas horas, luego de que personas desconocidas ingresaran al plantel y sustrajeran parte del equipo del sistema de agua.

El hecho fue descubierto la mañana de este lunes por el director del plantel, quien al llegar a las instalaciones observó que la bomba de agua ya no se encontraba en su lugar.

De acuerdo con el reporte, los responsables habrían ingresado a la escuela tras dañar uno de los barandales perimetrales, lo que les permitió acceder al interior sin ser detectados.

El objeto robado es una motobomba con un valor aproximado de mil pesos, indispensable para el funcionamiento del suministro de agua dentro de la institución educativa.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al plantel ubicado sobre la calle Derechos Humanos, entre Derechos de los Niños, para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias.

El director señaló que, por las condiciones en que fue encontrado el inmueble, presume que el robo ocurrió durante el domingo, cuando la escuela permanecía sin actividades.

Las autoridades recomendaron presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango para dar seguimiento a las investigaciones e intentar identificar a los responsables del robo.