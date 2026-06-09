Roban camioneta a un costado de gimnasio en bulevar Francisco Villa

Una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2001, fue reportada como robada la mañana de este lunes en las inmediaciones del gimnasio Arena Lobo, ubicado sobre el bulevar Francisco Villa, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con la afectada, el vehículo fue dejado estacionado alrededor de las 08:00 horas en una vialidad contigua al centro deportivo. Sin embargo, al concluir sus actividades y regresar al lugar, cerca de las 09:30 horas, descubrió que la unidad ya no se encontraba.

La camioneta es de color azul marino y porta las placas FP-4853-C. Además, cuenta con número de serie 2GCEC19P411178337, datos que ya fueron proporcionados a las autoridades para su localización.

La mujer señaló que la unidad pertenece a su padre, José Vicente García López, quien actualmente radica en Estados Unidos, por lo que ella tenía bajo su resguardo el vehículo.

También informó que dentro de la guantera se encontraban los documentos originales de la camioneta, situación que podría complicar la recuperación de la unidad.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento del caso y orientaron a la afectada para presentar la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar el vehículo y a quien resulte responsable del robo.