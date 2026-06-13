Roban camioneta de cochera en el Domingo Arrieta; sospechan de expareja

Una camioneta de la marca Toyota, línea Tacoma, fue reportada como robada la noche del viernes en el fraccionamiento Domingo Arrieta de la ciudad de Durango, luego de que su propietario señalara que desapareció del interior de la cochera de su domicilio.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 19:35 horas, movilizando a las corporaciones de seguridad hacia un domicilio ubicado en la calle General Julio Ibarra, casi esquina con General Mariano Arrieta.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, identificado como Javier, la unidad sustraída es de color gris, con placas de circulación FR3852D.

El denunciante indicó que se percató del robo aproximadamente media hora antes de realizar el reporte, señalando que el vehículo se encontraba estacionado dentro de la cochera de su vivienda.

Tras el reporte inicial, elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango establecieron contacto telefónico con el propietario para ampliar la información relacionada con el caso.

Durante la entrevista, Javier reiteró las características de la unidad y proporcionó el número de serie 3TYLB5JN1ST077916 para facilitar su localización e integración en las plataformas de búsqueda vehicular.

Asimismo, el afectado manifestó a los agentes investigadores que sospecha de su expareja sentimental, identificada como Juana Isabel, de quien presume pudo haberse llevado la camioneta utilizando una grúa.

El propietario añadió que al momento de los hechos se encontraba laborando como elemento de la Policía Estatal en el municipio de Tlahualilo, por lo que las autoridades ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y ubicar el vehículo.