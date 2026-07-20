Roban camioneta del estacionamiento de Soriana Jardines

Una camioneta de la marca GMC, modelo 1990, fue reportada como robada este domingo, luego de que su propietario la dejara estacionada en un centro comercial y, al regresar, descubriera que ya no se encontraba en el lugar.

El reporte fue recibido por las autoridades durante la tarde, aunque el afectado indicó que el robo habría ocurrido entre las 05:00 y las 14:00 horas en el estacionamiento de Soriana Jardines, ubicado sobre el bulevar Francisco Villa.

De acuerdo con la información recopilada, la unidad es una camioneta de la marca GMC, color guinda, modelo 1990 y sin placas de circulación al momento del reporte. El vehículo cuenta con el número de serie 1GNDN15Z3OLB222650.

Tras el llamado al número de emergencias 911, elementos de la Policía Investigadora se comunicaron con el propietario, identificado como Eduardo, quien relató que dejó su vehículo en el centro comercial para realizar algunas diligencias y, al volver al estacionamiento, ya no encontró su vehículo.

El afectado señaló que, después de reportar el robo, acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Las corporaciones de seguridad recabaron los datos de identificación de la unidad para integrarlos a los sistemas de búsqueda y apoyar en su localización, además de continuar con las investigaciones para esclarecer el caso.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier información que pueda contribuir a la localización del vehículo, así como denunciar cualquier actividad relacionada con su posible comercialización o uso ilícito.