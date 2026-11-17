Una desagradable sorpresa se llevó un habitante de la colonia Guadalupe, en la ciudad de Durango, al regresar a su domicilio y descubrir que delincuentes habían ingresado para robar dinero en efectivo y otras pertenencias.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:00 horas de este lunes 16 de noviembre, en una vivienda ubicada sobre la calle México, cerca de la prolongación 12 de Diciembre.

Omar, quien solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad, manifestó que al llegar a su casa se percató de que habían ingresado personas sin su autorización.

Al revisar el inmueble encontró que las ventanas de una de las habitaciones habían sido forzadas, además de advertir la ausencia de diferentes objetos de su propiedad.

Entre lo robado se encuentran siete mil pesos en efectivo, prendas de vestir y otras pertenencias, cuyo valor total no fue precisado en el reporte inicial.

El afectado explicó que la vivienda había permanecido sola desde el viernes 13 de noviembre, por lo que se desconoce el momento exacto en el que se cometió el robo.