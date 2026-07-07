Roban casa en la Rosas del Tepeyac; se llevan pantalla y mil 500 pesos en efectivo

Un robo a casa habitación fue reportado la tarde de este lunes en la colonia Rosas del Tepeyac, donde los ladrones aprovecharon la ausencia momentánea de la propietaria para ingresar al inmueble y llevarse diversos objetos de valor, además de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Tlatelolco, esquina con Juan Diego. Al regresar a su vivienda, la afectada descubrió que habían entrado por la puerta principal y que varios de sus bienes ya no se encontraban en el lugar.

La mujer relató que habitualmente vende dulces y botanas a las afueras de su domicilio, por lo que se ausentó solo unos minutos. Al volver, encontró que desconocidos habían sustraído una pantalla de televisión entregada por un programa gubernamental y una bolsa con aproximadamente mil 500 pesos en efectivo.

Inicialmente, la propietaria estimó el valor de la pantalla en alrededor de 4 mil pesos, por lo que las pérdidas económicas ascienden a varios miles de pesos, además del efectivo robado.

En el domicilio se encontraban cuatro menores de edad, quienes afortunadamente resultaron ilesos y no requirieron atención médica tras el incidente.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las primeras diligencias. La afectada indicó que desconoce la identidad de los responsables.

Finalmente, los agentes orientaron a la mujer para que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, con el propósito de que se inicien las investigaciones y se busque esclarecer el robo.