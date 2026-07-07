Justicia

ROBOS

Roban casa en la Rosas del Tepeyac; se llevan pantalla y mil 500 pesos en efectivo

La propietaria señaló que el monto de lo robado asciende a cerca de 4 mil pesos.

Roban casa en la Rosas del Tepeyac; se llevan pantalla y mil 500 pesos en efectivo

Roban casa en la Rosas del Tepeyac; se llevan pantalla y mil 500 pesos en efectivo

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un robo a casa habitación fue reportado la tarde de este lunes en la colonia Rosas del Tepeyac, donde los ladrones aprovecharon la ausencia momentánea de la propietaria para ingresar al inmueble y llevarse diversos objetos de valor, además de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Tlatelolco, esquina con Juan Diego. Al regresar a su vivienda, la afectada descubrió que habían entrado por la puerta principal y que varios de sus bienes ya no se encontraban en el lugar.

La mujer relató que habitualmente vende dulces y botanas a las afueras de su domicilio, por lo que se ausentó solo unos minutos. Al volver, encontró que desconocidos habían sustraído una pantalla de televisión entregada por un programa gubernamental y una bolsa con aproximadamente mil 500 pesos en efectivo.

Inicialmente, la propietaria estimó el valor de la pantalla en alrededor de 4 mil pesos, por lo que las pérdidas económicas ascienden a varios miles de pesos, además del efectivo robado.

En el domicilio se encontraban cuatro menores de edad, quienes afortunadamente resultaron ilesos y no requirieron atención médica tras el incidente.


Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las primeras diligencias. La afectada indicó que desconoce la identidad de los responsables.


 Finalmente, los agentes orientaron a la mujer para que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, con el propósito de que se inicien las investigaciones y se busque esclarecer el robo.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Robos Durango robo a casa Durango pantalla, afectada, encontraban, mujer

               

                
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