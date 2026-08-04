Roban Chevy del estacionamiento sur del Parque Guadiana; propietario presentó denuncia

Un automóvil fue robado del estacionamiento del acceso sur del Parque Guadiana, en la ciudad de Durango, luego de permanecer estacionado durante un par de horas mientras su propietario se encontraba en su domicilio, ubicado en las inmediaciones del lugar.

El reporte fue recibido alrededor de las 11:30 horas del lunes a través del sistema de emergencias 911. El afectado informó que al regresar al sitio donde había dejado su unidad ya no la encontró, por lo que solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad.

El propietario fue identificado como Daniel, quien manifestó que reside en unos departamentos cercanos al acceso sur del parque y que habitualmente deja su vehículo en ese estacionamiento, ya que nunca había tenido problemas de inseguridad en la zona.

De acuerdo con su declaración, el automóvil permaneció estacionado aproximadamente dos horas. Al salir de su domicilio para abordarlo, descubrió que había desaparecido sin que pudiera establecer en qué momento fue sustraído.

La unidad robada es de la marca Chevrolet, línea Chevy, modelo 2003, color rojo, con placas de circulación del estado de Durango, datos que fueron proporcionados a las autoridades para su búsqueda y localización.

Tras el reporte, las corporaciones de seguridad implementaron las acciones correspondientes para tratar de ubicar el vehículo, además de recabar la información necesaria para integrar el expediente del caso.

El afectado informó que acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal por el delito de robo de vehículo, con el propósito de que se inicien las investigaciones y se emitan los protocolos de búsqueda de la unidad.