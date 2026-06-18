Roban coche cerca de la Décima Zona Militar, en Durango; se lo llevaron en 20 minutos

Un vehículo particular fue robado la noche del miércoles en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de permanecer estacionado durante unos minutos sobre la calle Hidalgo, casi esquina con Aquiles Serdán.

De acuerdo con el reporte, el propietario, identificado como Alexis, señaló que dejó su automóvil Hyundai Grand i10, modelo 2021, color gris, estacionado mientras realizaba un trámite en instalaciones de la Décima Zona Militar, aproximadamente a las 19:30 horas.

Al regresar, aproximadamente 20 minutos después, la unidad ya no se encontraba en el sitio.

El afectado explicó que el vehículo permanecía con la llave colocada en el switch debido a una falla mecánica que complicaba retirarla. Tras el reporte al sistema de emergencias, las corporaciones de seguridad activaron la búsqueda de la unidad, mientras el caso quedó en manos de la autoridad ministerial para su investigación.