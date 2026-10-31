Roban coche de taller mecánico del Centro de Durango

Una mujer reportó el presunto robo de su vehículo, el cual había dejado desde hacía más de una semana en un taller mecánico de la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde le informaron que la unidad ya había sido recogida por su expareja sentimental.

El hecho fue reportado durante la tarde del viernes 30 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que se solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido con el automóvil.

De acuerdo con la información recabada, la unidad es de la marca Volkswagen, línea Beetle, color rojo, con placas del estado de Durango, la cual había sido llevada a un establecimiento ubicado en la calle Ayuntamiento, de la Zona Centro, para que le realizaran trabajos mecánicos.

La afectada, identificada como Andrea Jaqueline, manifestó que desde hacía poco más de una semana había dejado el automóvil en dicho taller, pero ante la tardanza en los trabajos decidió comunicarse con el mecánico, identificado como Víctor, para solicitar la entrega de la unidad.

Según su declaración, durante la mañana del viernes tenía previsto acudir por el vehículo; sin embargo, debido a compromisos laborales no pudo presentarse, por lo que llamó nuevamente al establecimiento para informar que pasaría hasta el sábado 31 de octubre.

Fue entonces cuando el mecánico le comunicó que el automóvil ya había sido recogido por una persona identificada como Leonel David, a quien la reportante señaló como su expareja sentimental, situación que le causó sorpresa y motivó que solicitara la intervención de las autoridades.

Será mediante las investigaciones de la autoridad competente como se determine quién retiró el automóvil del taller, bajo qué circunstancias ocurrió la entrega y si los hechos constituyen algún delito.