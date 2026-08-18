Roban coche en fraccionamiento Hernández; propietaria lo encuentra calles más adelante

Un automóvil que había sido robado durante la madrugada del lunes fue localizado horas después por su propia dueña, a unas calles de su domicilio, en el fraccionamiento Hernández, de la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 10:30 horas del lunes 17 de agosto, luego de que Sandra salió de su vivienda, ubicada en la calle Mina, y descubrió que su vehículo ya no se encontraba donde lo había dejado estacionado.

Se trata de un vehículo de la marca Nissan, línea Sentra, modelo 1995, color gris y con placas de circulación GCY-751-C, el cual permanecía estacionado durante la noche afuera de la casa de la propietaria.

La afectada indicó que desconocía la hora exacta en que ocurrió el robo, ya que fue hasta la mañana cuando se percató de que el automóvil había desaparecido.

Antes de la llegada de los agentes investigadores, Sandra decidió recorrer por su cuenta las calles cercanas con la esperanza de encontrar la unidad.

La búsqueda tuvo resultados y sobre la calle Picachos encontró su Sentra abandonado. Al revisarlo se dio cuenta de que únicamente le habían quitado la batería, sin que se reportaran otros objetos faltantes.

La propietaria se hizo cargo del automóvil y manifestó que no presentaría una denuncia formal por el robo. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes tomaron el vehículo durante la noche y posteriormente lo dejaron abandonado a pocas calles del lugar.