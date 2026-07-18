Roban dinero y celular de negocio en el Centro de Durango; ladrón habría resultado herido

Un negocio ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango fue blanco de un robo durante la mañana de este viernes, luego de que desconocidos ingresaran al establecimiento y sustrajeran dinero en efectivo y un teléfono celular.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 07:45 horas, en un local situado sobre la calle 5 de Febrero y calle Hidalgo.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportante, identificada como Liliana, al llegar al establecimiento descubrió que uno de los vidrios había sido quebrado, por lo que de inmediato revisó el interior del inmueble.

Al inspeccionar el lugar, confirmó el robo de varios sobres que contenían dinero en efectivo, además de un teléfono celular que se encontraba a la vista dentro del negocio.

La denunciante también informó que en el piso había manchas de sangre, por lo que se presume que quien ingresó al establecimiento pudo haberse lesionado al romper el cristal para cometer el ilícito.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes con el propósito de identificar y localizar al o los responsables del robo.