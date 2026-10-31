Roban dos viviendas a plena luz del día en la ciudad de Durango

Durante la tarde del viernes se registraron dos robos a casa habitación en diferentes sectores de la ciudad de Durango, donde los responsables aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar a los inmuebles y apoderarse de diversos objetos de valor.

El primero de los hechos fue reportado alrededor de las 12:30 horas, en un domicilio ubicado en la privada Facultad de Ingenieros, de la colonia Paseo de Tapias, donde una persona se percató de que desconocidos habían ingresado a su vivienda.

Al revisar el inmueble, el afectado descubrió que los responsables se habían llevado un tanque de gas, una televisión y un casco de motocicleta, por lo que realizó el reporte correspondiente a las autoridades.

Horas más tarde, aproximadamente a las 15:00 horas, se recibió un segundo reporte de robo, ahora en una vivienda ubicada en la calle Lilas, entre las inmediaciones de Maravillas, en la colonia Las Palmas.

De acuerdo con la información proporcionada, los delincuentes ingresaron por el portón y rompieron uno de los cristales de la vivienda para acceder al interior. Del lugar sustrajeron una pantalla, diversas prendas de vestir y bebidas alcohólicas. Se indicó que la hija de la persona reportante se encontraba fuera de la ciudad.

Ambos hechos quedaron registrados mediante los reportes correspondientes, por lo que será necesario que los afectados presenten las denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Durango para que se realicen las investigaciones y se busque identificar a los responsables.