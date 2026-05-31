Roban famoso negocio de escarchadas en Los Remedios; se llevan más de 30 mil pesos y equipo

Un negocio dedicado a la venta de bebidas preparadas fue blanco de un robo en el fraccionamiento Los Remedios, de la ciudad de Durango, donde los responsables lograron apoderarse de dinero en efectivo y diversos aparatos electrónicos.

El hecho fue reportado cerca de las 11:30 horas, de este sábado, al sistema de emergencias, luego de que los encargados del establecimiento denominado “Suck Escarchadas” detectaran daños en una de las puertas de acceso y el faltante de varios objetos de valor.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al inmueble ubicado sobre la avenida Universidad, donde se entrevistaron con Irene Alejandra, responsable del negocio, quien relató lo ocurrido a las autoridades.

De acuerdo con su versión, alrededor de las 08:30 horas llegó al establecimiento y observó que la puerta trasera se encontraba abierta y con daños en la chapa, por lo que sospechó que alguien había ingresado de manera ilegal durante la noche.

Al revisar el interior, descubrió que los ladrones se habían llevado una televisión de 70 pulgadas, cuyo modelo no pudo precisar, así como el monitor utilizado para el sistema de videovigilancia del local.

Además, los delincuentes sustrajeron una licuadora y dos bocinas de diferentes tamaños , equipo utilizado para las actividades diarias del negocio.

La afectada también informó a las autoridades que del lugar desapareció una cantidad aproximada de 36 mil pesos en efectivo, dinero que se encontraba resguardado en billetes de diversas denominaciones.

Tras recabar la información correspondiente, los agentes orientaron a la propietaria para que presente la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para tratar de identificar y localizar a los responsables del robo.