Roban jardín de niños en Durango; ladrones se llevaron cemento y una carretilla

Un jardín de niños del fraccionamiento Legisladores fue blanco de la delincuencia, luego de que personas desconocidas ingresaron al plantel y se apoderaron de material de construcción y diversas herramientas utilizadas en trabajos de mejora de las instalaciones.

El robo fue descubierto la mañana del jueves, alrededor de las 10:30 horas, cuando el personal del jardín de niños María Luisa Ross Land detectó daños en los accesos del inmueble y confirmó el faltante de varios objetos, por lo que solicitó la presencia de las autoridades.

De acuerdo con la información recabada, los responsables ingresaron tras brincar la barda del plantel. Una vez en el interior cortaron una protección metálica y posteriormente forzaron una chapa para acceder al área donde se encontraba resguardado el material.

Los delincuentes lograron llevarse 12 bultos de cemento y una carretilla, artículos que eran utilizados para trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la escuela, generando afectaciones a las labores programadas en el plantel.

El denunciante señaló además que la carretilla presuntamente ya comenzó a ser ofrecida en redes sociales, por lo que existe la esperanza de que pueda ser localizada e identificada antes de que sea vendida.

Elementos de seguridad acudieron al jardín de niños, ubicado sobre la calle C.P. Sergio González Santa Cruz, para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes, además de recabar indicios que permitan dar con los responsables.