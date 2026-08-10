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ROBOS

Roban joyas de casa en Nueva Vizcaya; no encontraron daños en puertas ni accesos

Hasta ahora no se ha dado a conocer el monto total de lo que fue sustraído.

Roban joyas de casa en Nueva Vizcaya; no encontraron daños en puertas ni accesos

Roban joyas de casa en Nueva Vizcaya; no encontraron daños en puertas ni accesos

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una familia de la colonia Nueva Vizcaya se llevó una desagradable sorpresa durante la noche del domingo, al regresar a su domicilio y descubrir que personas desconocidas habían ingresado para apoderarse de joyas y otras pertenencias.

El robo fue descubierto aproximadamente a las 22:00 horas en una vivienda ubicada en Privada Libertad, luego de que su propietaria, Belinda, llegó al inmueble y comenzó a notar que faltaban diversos objetos.

La afectada explicó que la casa había permanecido sola desde aproximadamente las 16:00 horas, por lo que el ladrón o los ladrones tuvieron un lapso de alrededor de seis horas para ingresar y cometer el robo sin ser descubiertos.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que aparentemente ninguna puerta o acceso presentaba daños visibles, por lo que hasta ese momento se desconocía la manera en que los responsables consiguieron entrar. Entre lo sustraído se encontraban varias joyas, aunque todavía se realizaba una revisión para determinar qué otras pertenencias faltaban.

Tras descubrir el robo, la propietaria solicitó la presencia de las autoridades para reportar lo sucedido. El caso deberá ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Durango para iniciar las investigaciones y establecer tanto el monto total de lo robado como la identidad de quienes ingresaron a la vivienda.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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