Roban joyería en el Centro Histórico de Durango; ladrón huyó con cerca de 5 mil pesos en mercancía

Un establecimiento comercial ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango fue objeto de un robo, luego de que un hombre ingresara al local y presuntamente sustrajera joyería con un valor aproximado de cinco mil pesos.

El hecho fue reportado alrededor del mediodía de este miércoles en un negocio localizado sobre la calle Francisco I. Madero, cerca de Aquiles Serdán. La encargada del establecimiento informó a las autoridades que el individuo tomó la mercancía y posteriormente salió del lugar.

Según la descripción proporcionada, el presunto responsable vestía pantalón de mezclilla, sudadera verde y lentes, y aparentemente se dedicaba a la venta de chicles. La información fue proporcionada a las autoridades para la búsqueda del individuo y las investigaciones correspondientes.