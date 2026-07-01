Roban mobiliario de oficina tras ingresar por una ventana; ocurrió en pleno Centro de Durango

Un negocio ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango fue blanco de un robo sin violencia, luego de que personas desconocidas ingresaran al inmueble y sustrajeran un estante utilizado para almacenar papelería.

El hecho fue reportado la mañana de este martes 30 de junio, alrededor de las 10:30 horas, a través del sistema de emergencias 911. El establecimiento afectado se localiza sobre el bulevar Felipe Pescador, a la altura de la Privada Dionisio Gallardo, junto al edificio de Telecom Telégrafos.

De acuerdo con el reporte, el personal del negocio descubrió el robo al iniciar sus actividades, por lo que de inmediato solicitó la presencia de las autoridades para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Las primeras indagatorias señalan que los presuntos responsables retiraron una de las ventanas del inmueble para ingresar al establecimiento sin ser detectados y posteriormente apoderarse del estante donde se almacenaban diversos artículos de papelería.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para entrevistarse con los afectados, realizar la inspección correspondiente y recabar indicios que permitan establecer la forma en que ocurrió el ilícito.

El caso fue turnado a la autoridad investigadora, que abrió la carpeta correspondiente para tratar de identificar a los responsables y recuperar los objetos robados.

Las autoridades exhortaron a propietarios y encargados de negocios a reforzar las medidas de seguridad en sus establecimientos, especialmente durante los horarios en que permanecen cerrados, a fin de reducir el riesgo de este tipo de delitos.