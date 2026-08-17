Roban moto de un hombre en Parque Guadiana; en redes le avisaron que ya la venden por partes

Una hora y media fue suficiente para que ladrones se llevaran una motocicleta estacionada a un costado del Parque Guadiana; posteriormente, su propietario recibió información de que presuntamente la unidad ya había sido desarmada para venderla por partes.

El afectado, Guillermo, relató que alrededor de las 20:00 horas del domingo dejó estacionada su motocicleta MB Motos, modelo 2021, de colores gris y amarillo, sobre la privada del Parque, cerca de la avenida Fanny Anitúa.

Aproximadamente a las 21:30 horas regresó al sitio y descubrió que la motocicleta había desaparecido. Tras buscarla en los alrededores y no encontrarla, decidió publicar el robo en Facebook con la intención de obtener información sobre su paradero.

Poco después, una mujer se comunicó con Guillermo y le comentó que un sujeto conocido con el apodo de “El Pelón” supuestamente estaba ofreciendo la motocicleta. La mujer proporcionó al afectado un número telefónico para que pudiera ponerse en contacto con dicha persona.

Según el relato del propietario, al llamar al número señalado, el hombre le habría dicho que la motocicleta ya estaba desarmada y que había vendido sus piezas; incluso, presuntamente le comentó que posteriormente podría conseguirle otra unidad similar.

Ante esta situación, Guillermo llamó al 911 y reportó lo sucedido. La motocicleta cuenta con placas 90KYA5 y número de serie LY4JCNLR5