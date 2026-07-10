Roban motocicleta a empleado de Liverpool; hurtaron la unidad del estacionamiento

Una motocicleta fue robada del área de estacionamiento destinada al personal de la tienda Liverpool, ubicada sobre la avenida Tecnológico, en la colonia Esperanza, hecho que fue reportado la tarde de este jueves a las autoridades.

El afectado informó que alrededor de las 08:00 horas dejó estacionada su unidad para ingresar a laborar. Sin embargo, al concluir su jornada, cerca de las 16:30 horas, descubrió que la motocicleta ya no se encontraba en el lugar.

De acuerdo con el reporte, se trata de una motocicleta de la marca Vento, línea Crossmax, modelo 2025, de color rojo, con placas de circulación 77KYC6, la cual está registrada a nombre de Brayan Daniel Campuzano Zúñiga.

Tras recibir el reporte, personal de investigación estableció contacto telefónico con el propietario, quien confirmó las circunstancias del robo y proporcionó los datos de identificación de la unidad para facilitar su localización.

Los agentes orientaron al afectado para que acudiera a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, con el propósito de iniciar la carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo.

Las autoridades informaron que se mantienen las indagatorias para tratar de ubicar la motocicleta y establecer la identidad de quien o quienes resulten responsables de su desaparición.