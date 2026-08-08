Roban motocicleta a hombre mientras cenaba en su hogar, en Durango

Una motocicleta fue robada durante la madrugada de este sábado afuera de un domicilio de la colonia Alianza por Durango, luego de que su propietario la dejara estacionada por unos minutos mientras ingresaba a cenar.

El afectado relató que alrededor de la medianoche regresó a su vivienda ubicada sobre la calle Grupo Gestor Popular y dejó estacionada una motocicleta de la marca Italika, línea 250Z, modelo 2023, de colores negro y gris. Sin embargo, cerca de la 01:30 horas, al salir nuevamente, descubrió que la unidad ya no se encontraba en el lugar.

Tras percatarse del robo, el propietario solicitó apoyo a través del número de emergencias.

Posteriormente, informó a las autoridades que acudiría por la factura de la motocicleta, la cual se encontraba en el domicilio de sus padres, para presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

La unidad robada corresponde a una motocicleta con placas de circulación del estado de Durango, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones e integraron el reporte para tratar de localizarla y dar con el paradero de quien o quienes la sustrajeron.

Las autoridades exhortaron al afectado a formalizar la denuncia con la documentación correspondiente, ya que esto permitirá fortalecer las investigaciones y facilitar la búsqueda de la motocicleta mediante los registros oficiales.