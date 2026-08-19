Roban motocicleta afuera de un domicilio de la colonia La Virgen

Una motocicleta fue robada durante la noche del martes cuando se encontraba estacionada afuera de una vivienda de la colonia La Virgen, en la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió en la calle Flor de Durazno, donde Lizeth Guadalupe dejó su motocicleta aproximadamente a las 19:30 horas del martes 18 de agosto.

Se trata de una unidad de la marca Vento, línea 150, modelo 2025, de color negro , aunque en el reporte inicial fue descrita con detalles en amarillo. La propietaria señaló que desconocía las placas de circulación.

Según lo relatado por la afectada, la motocicleta permaneció estacionada frente a su domicilio mientras ella se encontraba en el interior de la vivienda.

Alrededor de las 20:00 horas salió nuevamente y se percató de que la unidad ya no estaba en el lugar donde la había dejado, por lo que comenzó a buscarla en los alrededores, sin conseguir localizarla.

Ante el robo, Lizeth Guadalupe se comunicó al número de emergencias 911 para reportar lo sucedido y proporcionar las características de la motocicleta, con la intención de facilitar su localización.

La afectada indicó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente por el robo, con la finalidad de que se inicien las investigaciones para tratar de ubicar la motocicleta y dar con el responsable.