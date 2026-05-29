Roban motocicleta afuera de una vivienda en Vicente Guerrero

Un vecino del poblado Graseros, en el municipio de Vicente Guerrero, denunció el robo de su motocicleta, la cual fue sustraída del exterior de su domicilio durante la tarde de este jueves.

De acuerdo con el reporte realizado al sistema de emergencias 911, el afectado identificado como José Ramón informó que el vehículo se encontraba estacionado afuera de su vivienda ubicada sobre la calle Juan Hernández y Marín, cuando ocurrió el robo.

Según su declaración, fue su hija quien notó la ausencia de la motocicleta alrededor de las 16:00 horas, por lo que de inmediato comenzaron a buscar información con vecinos del sector para tratar de ubicarla.

Al revisar cámaras de videovigilancia de un domicilio cercano, observaron a dos hombres vestidos de oscuro empujando la unidad varios metros antes de lograr encenderla y huir con rumbo a la carretera federal 45, en dirección hacia Nombre de Dios.

La motocicleta robada es de la marca Italika, línea FT, de 125 centímetros cúbicos, modelo 2021, color azul marino, la cual tenía como característica particular el asiento deteriorado. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos iniciaron las diligencias correspondientes y exhortaron al afectado a interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público.