Roban motocicleta afuera de vivienda del fraccionamiento El Milagro, en Durango

Un vecino del fraccionamiento El Milagro, en Durango, reportó el robo de su motocicleta, la cual dejó estacionada frente a su domicilio durante la noche y al amanecer ya no se encontraba en el lugar.

El reporte fue recibido alrededor de las 11:45 horas de este sábado en la 4ª Privada de Luna número 803, donde Pedro Antonio solicitó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con el afectado, la unidad es una motocicleta de la marca Vento, de 150 centímetros cúbicos, modelo 2016, de color negro con gris, con placas de circulación 03KX61 y número de serie LXYPCKL01G0223007.

El propietario señaló que dejó la motocicleta estacionada alrededor de las 20:00 horas del viernes al exterior de su vivienda y la mañana del sábado, cuando se disponía a acudir a sus labores, descubrió que había desaparecido.

Tras percatarse del robo, el hombre realizó el reporte al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad.

El afectado indicó a las autoridades que por el momento no cuenta con la documentación que acredite la propiedad de la motocicleta, ya que recientemente la había adquirido a un conocido.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento del caso e iniciaron las primeras indagatorias para tratar de localizar la unidad y esclarecer la forma en que ocurrió el robo.

Asimismo, se recomendó al denunciante presentar la documentación correspondiente y formalizar la denuncia ante la autoridad ministerial para dar seguimiento a las investigaciones.