Roban motocicleta afuera de vivienda en la colonia FOS La Virgen II

Una motocicleta fue robada del exterior de un domicilio ubicado en la colonia FOS La Virgen II, en la ciudad de Durango, hecho que ya es investigado por las autoridades luego de que la propietaria reportó su desaparición.

De acuerdo con el informe, el reporte fue recibido alrededor de las 08:00 horas de este viernes 31 de julio. La afectada, identificada como Leticia, informó que la unidad había permanecido estacionada frente a su vivienda, sobre la calle San Isidro, y al salir por la mañana descubrió que ya no se encontraba en el lugar.

La denunciante explicó que la motocicleta es de la marca Vento, línea Crossmax, modelo 2026, color rojo, con número de serie 3MUCCNDBD9E1003510 y que no portaba placas de circulación. Señaló que la dejó estacionada desde el día anterior y presume que fue sustraída durante la noche o la madrugada.

Elementos policiacos verificaron el reporte. Tras la revisión de los datos, se confirmó que la unidad fue sustraída del exterior del domicilio de la propietaria.

La mujer indicó que acudiría a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente, con el fin de que se inicien las investigaciones y se emitan las acciones necesarias para tratar de localizar la motocicleta y dar con el o los responsables del robo.