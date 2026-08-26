Roban motocicleta de madrugada en fraccionamiento Reforma

Un vecino del fraccionamiento Reforma, en la ciudad de Durango, fue víctima del robo de su motocicleta, la cual había dejado estacionada afuera de su domicilio, y durante la madrugada de este miércoles descubrió que ya no se encontraba.

El reporte se realizó aproximadamente a las 03:45 horas del miércoles 26 de agosto, desde un domicilio ubicado sobre la calle Tecnológico, cerca de su cruce con Mascareñas.

El afectado, identificado como Oziel Delgado Solís, informó que se trataba de una motocicleta de la marca Vento, color gris, la cual había dejado estacionada desde el día anterior en el exterior de su vivienda.

Según la información recopilada, durante la madrugada el propietario salió y se percató de que la unidad ya no estaba en el sitio donde la había dejado, por lo que comenzó a buscarla en los alrededores sin lograr encontrarla.

Ante la posibilidad de que se tratara de un robo, decidió solicitar la presencia de las autoridades para dejar constancia de lo ocurrido y proporcionar las características de la motocicleta.

El afectado señaló que uno de sus vecinos cuenta con cámaras de seguridad, por lo que durante la mañana solicitaría revisar las grabaciones para determinar si quedó registrado el momento del robo y obtener información sobre el responsable.

Finalmente, Oziel fue orientado para acudir a la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar la denuncia correspondiente, además de que proporcionó fotografías de la motocicleta para facilitar su identificación y búsqueda.